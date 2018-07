Reacções à notícia da morte de João Semedo

"Um homem de diálogo e de convicções”, que deixa “imensa saudade." (presidente da AR, Ferro Rodrigues)

“Um homem sério e bom, dedicado à causa publica e com um sentido muito apurado do que é o dever de cada um de nós para com os outros.” "Apesar de o João dizer que a morte o apanharia feliz, a nós deixa-nos tristes.” (ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes)

"Foi uma pessoa respeitadora do outro, dedicado a causas, sempre com muita honestidade, verdade e aprofundando sempre os conhecimentos com respeito pela posição de cada um." (Ana Jorge, médica e antiga ministra da Saúde)

"O PS e os socialistas receberam com profunda tristeza esta notícia. João Semedo foi um combatente pela liberdade, um democrata e um resistente até ao fim por várias causas."

"Um lutador sempre leal. Apesar das diferenças, foi um político com quem sempre deu gosto partilhar e discutir as nossas posições. Tocou no coração de pessoas de todo o espetro político." (porta-voz do PS, Maria Antónia Almeida Santos)

“Tínhamos, felizmente, aquilo que está muito para além das divergências: um grande respeito e uma boa amizade.” “É um dia triste, mas penso que o João gostaria, sobretudo, que se celebrasse a sua vida, que foi uma vida de cidadania muito intensa.” (Isabel Galriça Neto, médica e deputada do CDS)



"Um dos imprescindíveis", que se batia "com alma, com coração, com garra" e "foi um construtor de pontes", "seguramente dos melhores” entre os que há na política (Marisa Matias, eurodeputada do BE)



Foi uma força tranquila na política portuguesa e na esquerda portuguesa." "Um homem de consensos, de pontos, de abertura, de tolerância em relação ao outro." (Fernando Rosas, historiador e antigo deputado do BE)