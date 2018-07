William despede-se dos sportinguistas. "Serei mais um adepto, esteja onde estiver"

William Carvalho despediu-se dos adeptos sportinguistas, numa carta publicada nas redes sociais.

O médio foi um dos nove jogadores que rescindiu unilateralmente com o Sporting, depois das agressões em Alcochete. William não regressou a Alvalade, e assinou com o Bétis por cinco temporadas. O clube espanhol chegou a acordo com os leões, por um valor que pode ultrapassar os vinte milhões de euros.

Na carta de despedida, William admite ser um "dia difícil", e agradeceu a todos os "adeptos pelo carinho e apoio incondicional ao longo destes anos e a todos os meus companheiros, treinadores, médicos, fisioterapeutas, roupeiros e direção que me ajudaram a ser melhor futebolista, mas sobretudo melhor pessoa".

O médio defensivo vai ser apresentado esta terça-feira como reforço do Betis, às 18h30.