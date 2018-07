Usain Bolt está perto de se tornar futebolista profissional

O sonho de longa data do homem mais rápido do mundo pode estar prestes a concretizar-se. Usain Bolt vai fazer testes com o Central Coast Marines, com a intenção de assinar o seu primeiro contrato profissional como futebolista.

A confirmação veio do próprio clube, que demonstrou publicamente a vontade de assinar contrato com o antigo velocista.

Usain Bolt treinou com a equipa do Dortmund na temporada passada e deixou clara a sua intenção de se tornar jogador de futebol profissional.

A oportunidade pode surgir já esta temporada. O antigo velocista de 31 anos vai agora realizar um período de seis semanas de captações com o Central Coast Marines, clube da A-League, primeira divisão australiana.

Ainda assim, o clube garante que "nenhum contrato profissional está garantido", sendo que resta ao jamaicano impressionar a equipa técnica e direção do clube.