Trocadilhos com Ronaldo

A apresentação de Cristiano Ronaldo na Juventus domina as primeiras páginas dos desportivos diários, com dois deles a optarem pela língua italiana. O jornal A Bola escreve "Il Divo", enquanto O Jogo compõe o italiano com um trocadilho: "La (3ª.) vita é bella". Trocadilho também no Record, mas na língua de Camões. "ReJUVEnescido".

O diário O Jogo avança que André Pereira poderá ficar no Dragão - a questão está a ser "repensada" por Sérgio Conceição. O treinador portista está, de acordo com o Record, "desesperado" porque estão "cinco reforços por comprar".

A Bola dá o peruano Carrllio, jogador do Benfica, como "certo no Al-Hilal" e, sobre o Sporting, destaca: "Geraldes enche o campo."

De Alvalade, o Record conta que "continua a luta por Battaglia e Bas Dost" e avança ainda que José Fonte "é nome falado".

De volta a O Jogo, referência ao Benfica: "Presidente em Inglaterra para escolher lote de 30 jogadores - Vieira define plantel."