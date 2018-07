Hugo Almeida está de regresso a Portugal e assina pela Académica

A Académica anunciou a contratação de Hugo Almeida, na apresentação dos novos equipamentos.

O ponta-de-lança de 34 anos foi a principal surpresa do evento no Jardim da Sereira, no coração da cidade de Coimbra.

Hugo Almeida estava atualmente sem clube, depois de terminar contrato com o Hajduk Split, da Croácia.

O avançado português é dono de um longo currículo, com experiência em várias das principais ligas europeias. Hugo Almeida passou pelo Boavista, União de Leiria, FC Porto, Werder Bremen, Besiktas, Cesena, Krasnodar, Anzhi, Hannover, AEK e Hajduk Split.

Hugo Almeida representou a seleção em 57 ocasiões, marcou 19 golos, e esteve presente no Europeu de 2008 e 2012, e no Mundial 2010 e 2014.

O avançado português é agora reforço da Académica, que procura o regresso à Primeira Liga.