William Carvalho vai ser apresentado esta terça-feira como jogador do Bétis.

O médio defensivo que trocou o Sporting pelo Bétis vai ser apresentado às 18h30, hora portuguesa, numa sessão aberta aos adeptos.

William é um dos nove jogadores que rescindiram unilateralmente com o clube de Alvalade. O clube espanhol chegou entretanto a acordo com os leões para a transferência do internacional português, num negócio que pode ultrapassar os 20 milhões de euros.