Sporting suspende de sócio os envolvidos no ataque em Alcochete

A Comissão de Fiscalização nomeada por Jaime Marta Soares suspendeu de sócio todos os envolvidos no ataque às instalações do Sporting, levadas a cabo no último dia 15 de maio.

Como se pode ler no comunicado, "a Comissão decidiu a suspensão provisória e imediata como Sócios de todos os elementos envolvidos no assalto a Alcochete até que o respetivo processo esteja concluído, para o que se verificou a necessidade de certificar a sua identidade e, depois, a confirmação de que são Sócios, estando a Nota de Culpa em elaboração".

O ataque realizado por encapuzados a Alcochete conduziu à rescisão amigável de nove jogadores do plantel: Bas Dost, Rafael Leão, Battaglia, Rui Patrício, William Carvalho, Podence, Rúben Ribeiro, Bruno Fernandes e Gelson Martins.

Ainda de acordo com o comunicado, a Comissão deixou em abertou o futuro de Bruno de Carvalho e antigos dirigentes, que também foram suspensos de sócio temporáriamente.