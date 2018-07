Viviano: "Mais do que jogar bem, queremos ganhar"

Emiliano Viviano falou, em declarações à Sport TV no fim do amigável frente ao Stade-Lausanne, da responsabilidade de substituir Rui Patrício na baliza do Sporting, e de um possível regresso de Bas Dost a Alvalade.

"Estou contente com o treino. Isto são só amigáveis, temos que trabalhar para correr bem quando forem jogos oficiais. Mais do que jogar bem, queremos ganhar", começou por dizer o novo guarda-redes do Sporting.

O guardião falou ainda sobre o legado de Rui Patrício em Alvalade: "É uma grande responsabilidade substituí-lo. Todos sabemos o que ele fez pelo clube e por Portugal. Mas ele é o Patrício e eu sou o Viviano. É difícil fazer o que ele fez, mas quero fazer um bom trabalho".

Viviano falou ainda sobre Bruno Fernandes, com quem já partilhou balneário na Sampdoria: "O regresso dele é uma grande notícia. Fez um grande campeonato o ano passado. Já jogámos juntos, mas era outra liga, e ele tinha uma idade diferente".

O guarda-redes italiano falou ainda sobre o possível regresso de Bas Dost: "Espero que volte porque marca muitos golos. Se voltar com a mentalidade certa, certamento que ficaremos muito felizes".

Viviano não foi opção no amigável frente ao Stade-Lausanne, mas esteve em destaque na partida frente ao Nice.