Europeu Sub-19. Itália bate Finlândia e encosta-se a Portugal na liderança do grupo

A Itália bateu a Finlândia, esta segunda-feira, por 1-0, e encostou-se a Portugal na liderança do grupo A do Europeu de sub-19.

O golo solitário de Nicolo Zaniolo aos 43 minutos selou o resultado final, numa partida com diversas oportunidades de golo.

Portugal venceu a Noruega por 3-1 na manhã de segunda-feira, e encontra-se no primeiro lugar do grupo, com os mesmos pontos que a Itália. Noruega e Finlândia partilham os dois últimos lugares, sem qualquer ponto somado.