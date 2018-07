Domingos Soares Oliveira: "O Benfica não vai aumentar o endividamento com a compra de jogadores"

Domingos Soares Oliveira, administrador executivo da SAD do Benfica, admitiu, na apresentação dos resultados das contas do clube encarnado, que as águias não vão comprometer a redução do endividamento com a compra de jogadores.

"Não vamos aumentar o endividamento em operações correntes, nomeadamente na compra de jogadores. Não temos qualquer intenção de o fazer, a não ser que seja em algum investimento no estrangeiro", começou por dizer o administrador.

Soares Oliveira negou ainda ter conhecimento de uma proposta dos encarnados por Bernard: "Sinceramente, não tenho conhecimento de qualquer proposta feita pelo jogador".

Ainda assim, não confirma nem desmente quando questionado se o plantel está fechado: "Só está fechado dia 31 de agosto, que é quando fecha o mercado".

O administrador da SAD encarnada mostrou-se satisfeito com o resultado positivo do relatório: "Estamos muito satisfeitos com a materialização da estratégia definida e da confiança que têm depositado no Benfica".