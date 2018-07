Comunicado da Comissão de Fiscalização deixa em aberto o futuro de Bruno de Carvalho

A Comissão de Fiscalização do Sporting deixou em abertou o futuro de Bruno de Carvalho e antigos dirigentes, em relação à suspensão do antigo presidente do clube.

De acordo com o comunicado publicado no site do clube, surgiram "novos factos, que obrigam à consulta de mais documentos, protelando uma decisão final".

Até lá, Bruno de Carvalho e Carlos Vieira vão continuar sem saber se podem levar avante as candidaturas à presidência do clube.

A Comissão de Fiscalização também comunicou que suspendeu de sócio todos os envolvidos no ataque aos jogadores em Alcochete: "A Comissão decidiu a suspensão provisória e imediata como Sócios de todos os elementos envolvidos no assalto a Alcochete".