Vice-presidente do Mónaco admite ter feito proposta "muito valiosa" por Golovin

Vice-presidente do Mónaco admite ter feito "proposta valiosa" por Aleksandr Golovin, médio do CSKA de Moscovo.

"Fizemos uma proposta pelo Golovin. Não posso dizer o valor, mas foi uma proposta muito valiosa", disse Vadim Vasilyev, citado pelo jornal espanhol "As".

O vice-presidente do clube monegásco acredita que o médio não devia ir para um clube grande europeu. O destino mais provável de Golovin, segundo a imprensa inglesa, é o Chelsea, pelas boas relações entre Abramovich e o presidente do CSKA:

"No lugar dele, vinha para o Mónaco. Ir diretamente da Rússia para um dos maiores clubes da europa é muito arriscado. Podemos lançar a carreira dele, como fizemos com o Mbappé".

Golovin chamou à atenção dos maiores clubes europeus com o bom desempenho no Mundial 2018. O médio de 22 anos somou quatro jogos, marcou um golo e fez duas assistências. Golovin tem contrato com o CSKA até 2021.