Diego Landís é reforço de Rui Barros na equipa B dos dragões

O FC Porto anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Diego Landís, por empréstimo do Desportivo Brasil.

O central de 20 anos somou 41 partidas com a camisola do clube de São Paulo, e apontou 7 golos. Os dragões reservam ainda uma opção de compra.

Em declarações ao site do clube, o brasileiro admite que foi aconselhado por um colega de longa data: “Conheço bem o Luizão [médio do FC Porto B], é um grande amigo desde o tempo em que jogámos juntos no São Paulo. Falei com ele antes de vir e disse-me que vinha para um clube muito bom e que vou, de certeza, dar-me muito bem aqui".

Landís mostrou-se satisfeito por assinar pelos Dragões: "Estou muito feliz por vestir esta camisola, o FC Porto é um clube muito grande. Venho com o objetivo de me afirmar, subir à equipa A e conquistar muitos títulos".