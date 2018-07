Na Juventus e aos 33 anos, Cristiano ainda sonha bem alto. "Sou um jogador diferente"

"Gosto de provar e experimentar outras coisas. Nada na minha carreira foi fácil. Nunca consegui estar sentado numa cadeira ou deitado à sombra da bananeira. Estou confiante no meu futebol e nos meus companheiros da Juventus. Irei dar o meu melhor", acrescentou o craque que, questionado sobre um possível final de carreira no Sporting, sublinhou, ao invés, que pretende "triunfar na Juventus" e deixar a sua marca, apesar da idade: "Vou tentar surpreender-vos uma vez mais".

"Há jogadores da minha idade que vão para Qatar, China, com todo o respeito, para terminar a carreira. Eu venho rejuvenescer", frisou. "A idade, se estiveres bem física e emocionalmente, não é o mais importante. Os números deixam-me orgulhoso. Para um jogador veterano ter este preço é fantástico. Sou diferente de todos os outros. Os outros, com esta idade, se calhar, estão acabados e eu não", frisou.

Bola de Ouro e Liga dos Campeões? Sim, mas sem obsessão

Ronaldo salientou que não está triste por deixar o Real Madrid e garantiu que os adeptos "merengues" também não devem chorar a sua partida.

"Fiz uma história brilhante no Real Madrid, um clube que me deu tudo. Mas estou numa etapa diferente da minha vida, muito motivado e concentrado para poder demonstrar aos italianos que sou um jogador 'top'. Não tenho de provar nada a ninguém, porque os números não enganam, mas quero um novo desafio. Não gosto de estar em território cómodo. Depois de fazer história no United e no Real, quero fazer história na Juventus. Ajuda ter sorte, mas a sorte procura-se", sublinhou.

A Liga dos Campeões "é um troféu que todas as equipas querem ganhar" e a Juventus não é exceção. "Não é uma obsessão, mas uma das prioridades do clube. A Champions é uma competição muito difícil de ganhar. A Juve esteve muito perto nos últimos quatro anos, foi a duas finais. Espero trazer sorte a esta equipa. Vamos deixar as coisas fluir de forma natural e ver o que a competição nos dará", assinalou o avançado.

Ronaldo reforçou que assinar pela Juventus "não é um passo atrás, é um passo em frente", até pelo largo palmarés que tem: "Não é por acaso que a equipa ganhou sete campeonatos e foi a duas finais da Champions. Espero dar a resposta dentro de campo. A Juventus ajudar-me a chegar a um patamar ainda maior e eu meter a Juventus num patamar superior".

Passar a um patamar superior poderá passar por vencer a sexta Bola de Ouro, que "não é mais uma obsessão", mas continua a ser objetivo. "Sempre pensei ganhar a Bola de Ouro, mas não duas ou três, quanto mais cinco. Já não é uma obsessão. As coisas acontecem de forma natural. Não era possível no Manchester, não era possível no Real Madrid. E ganhei. Por que não aqui?", desafiou o craque "bianconero".

Ronaldo começará a treinar a 30 de julho e falhará o encontro com o Benfica, da International Champions Cup. O avançado pretende jogar na estreia da Juve no campeonato italiano, marcada para 12 de agosto.