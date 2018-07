"Estou sozinho, mas não quero ir para o lar". Em Trancoso, há uma solução

“Não tem luz, vive muito isolado”, descreve Helena Saraiva ao abrir a porta de casa de José Aguiar. “José, está aí?”

Há mais de um ano que José Aguiar, de 80 anos, deixou de estar sozinho. Todas as semanas recebe a visita de Helena Saraiva, da associação Rugas de Sorrisos. “Esta é quem me anda a fazer bem, ela é que me leva a passear, se não fosse ela, o que seria de mim?” questiona em conversa com a Renascença.

Apressa-se a confessar que vive completamente sozinho. “Não tenho ninguém, esta é que olha por mim. Tenho uma família que são uns cobardes, não vêm aqui ter. E esta tem sido a minha amiguinha da vida, só conto com ela”, garante, interrompido por Helena, que diz que agora “só precisava de mais condições habitacionais”.



Em 2014, Helena, de 39 anos, criou um projeto que viria a tornar-se numa associação sem fins lucrativos, em outubro de 2017, a associação Rugas de Sorrisos, para apoiar idosos que vivem sozinhos e isolados e que não pretendem ir para um lar.

“Penso se daqui por uns anos gostaria de ir para um lar. A resposta é negativa. Se puder estar até aos 90 em casa, prefiro estar em casa", nota. "Eu vejo o orgulho que eles têm nas coisas de casa, enquanto no lar as coisas não são deles, o quarto é partilhado, a sala onde comem é partilhada. Em casa fazemos o queremos.”

A responsável da Rugas de Sorrisos conta que tem o apoio da GNR. “Foram eles que fizeram a ponte com o Sr. Zé e que me apoiaram desde o início.” José confirma: “Ela apareceu aqui com dois guardas à porta, ofereceu-me ajuda e eu aceitei.”

José não casou nem tem filhos. Herdou uma deficiência num pé que lhe dificulta o passo. No entanto, recusa sair da Aldeia de Santo Inácio para ir para um lar. Trabalha como sempre, na agricultura. “Se estivesse sempre deitado e sentado já me tinham levado para o lar. Vale mais ir para a sepultura. Estou na minha casa. Só precisava de uma companhia para me ajudar.”