Nuno Santos lesiona-se com gravidade e tem época em risco

O Rio Ave confirmou, esta segunda-feira, que Nuno Santos sofreu uma lesão grave no amigável frente ao Chaves.

O extremo português rompeu o lugamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e vai ter de recorrer a cirurgia para corrigir o problema.

O período de recuperação desta lesão ronda os nove meses, sendo que a temporada de Nuno Santos no Rio Ave pode estar em risco.

Na temporada passada, Nuno Santos realizou 32 jogos com a camisola do Rio Ave, e marcou dois golos. O avançado tem contrato até 2022 com a equipa de Vila do Conde.