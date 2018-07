Sarri: “Vou dar tudo o que tenho para ganhar algo com o Chelsea”

Maurizio Sarri falou esta segunda-feira pela primeira vez como novo treinador do Chelsea.

O italiano agradeceu, em primeiro lugar, ao antigo clube: "Tenho de agradecer às pessoas do Nápoles, porque me ajudaram muito durante três anos. É fácil responder ao que significa para mim estar aqui: Há cinco anos estava em Itália na serie B. O Chelsea é um dos maiores clubes do mundo numa das ligas mais importantes do mundo".

Em declarações ao site do clube, Sarri falou sobre o percurso no Nápoles e perspetivou o futuro no Chelsea: "Primeiro quero dizer que amo o futebol, e o resto é uma consequência natural. No Nápoles tive a sorte de encontrar muitos jogadores que se adaptaram fácilmente ao meu futebol, consegui transpor o meu estilo e a minha ideia de jogo para eles".

"O Chelsea tem uma boa equipa, mas o problema é que aqui há sempre mais cinco ou seis boas equipas. Com alguns ajustes podemos jogar o meu futebol. Quero desfrutar, e que os jogadores desfrutem a jogar à bola. Mas a cima de tudo, quero que os adeptos se orgulhem da equipa", continuou.

Promessas? O italiano prefere afastar-se de grandes objetivos, mas deu uma garantia: "Prometo 100% de trabalho duro e 90% de diversão. É dificil prometer muito mais, mas vou dar tudo o que tenho para ganhar algo com o Chelsea".

Sarri é treinador desde 1993, mas apenas alcançou a Serie A em 2014/15, depois de garantir a promoção com o Empoli, e segurar o clube na primeira divisão. No Nápoles, Sarri destacou-se ao lutar pelo título com a Juventus nas últimas duas temporadas.