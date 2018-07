Campeões mundiais vão ser distinguidos com Legião de Honra

A seleção francesa, que venceu este domingo o Mundial 2018, vã ser distinguidos com a medalha da Legião de Honra, a distinção máxima em França.

À semelhança do que fez o antigo presidente francês, Jacques Chirac, em 1998, quando a França se sagrou pela primeira vez campeã mundial, Emmanuel Macron, figura máxima do Governo francês, vai distinguir os jogadores e o selecionado, Didier Deschamps, pela conquista do Campeonato do Mundo.

A homenagem foi anunciada esta segunda-feira por fontes do Palácio do Eliseu, citadas pela agência EFE. A comitiva francesa aterrou ,esta segunda-feira, no aeroporto Charles de Gaulle onde foi recebida por uma várias pessoas. Os campeões do mundo seguirão para os Campos Elísios, em Paris, onde os espera uma multidão em festa para festejarem a conquista. De seguida, irão ser recebidos pelo presidente francês e restantes figuras de Estado.

A França sagrou-se ontem campeã do mundo ao vencer a Croácia por 4-2, vinte anos depois da última conquista.