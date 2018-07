Castillo desfalca treino do Benfica

O Benfica treinou, esta segunda-feira, sem Nicolás Castillo. O avançado chileno fez apenas trabalho de finásio e não subiu ao relvado do St. George's Park, em Inglaterra, onde as águias estão a cumprir estágio.

Rui Vitória não pôde, assim, contar com todo o plantel no segundo treino em solo britânico. Quem ainda consta no boletim clínico é Krovinovic, que continua a recuperar da lesão grave que o fez parar na última época.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, chegou no domingo à noite a St. George's Park. A equipa continuará em Inglaterra até sexta-feira, dia em que viajará para a Suíça para, a 21 de julho, defrontar o Sevilha, a contar para a International Champions Cup, torneio de pré-temporada.