Real Madrid regressa aos treinos sem Fábio Coentrão

Julen Lopetegui realizou, esta segunda-feira, o primeiro treino no comando do Real Madrid, e sem a presença de Fábio Coentrão.

O lateral esquerdo não faz parte das contas do novo treinador dos merengues e deve estar de saída do clube. Coentrão tem contrato com o Real Madrid até 2019.

Lopetegui apenas teve 14 jogadores à disposição, devido à ausência prolongada dada aos jogadores que estiveram presentes no Mundial 2018: Casilla, Luca Zidane, Vallejo, Theo Hernandéz, Llorente, Ceballos, Bale, Benzema, Mayoral, Vinícius Jr, Lunin, Odegaard, Valverde e De Tomás.

Na temporada passada, Coentrão esteve emprestado ao Sporting, onde realizou 44 jogos sob a orientação de Jorge Jesus. Coentrão está vinculado ao Real Madrid desde 2011/12, quando se transferiu vindo do Benfica, por uma verba a rondar os 30 milhões de euros.