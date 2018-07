Hélio Sousa e a vitória contra a Noruega. “Foi uma final vencida”

Hélio Sousa, selecionador sub-19, confessou as dificuldades na vitória frente à Noruega na estreia no Europeu.



A equipa portuguesa esteve a vencer por 2-0, viu a Noruega reduzir o marcador e aproximar-se do empate, até que o golo da tranquilidade surgiu no último lance da partida.

“Sabíamos que era uma equipa forte, que nunca dá o jogo por perdido. No último jogo estiveram a perder por 4-2, e viraram para 5-4. Estávamos preparados para o caos que a Noruega ia criar, e conseguimos gerir bem a situação. Ficávamos mais descansados com o 3-0. Foi uma final que foi vencida, e a próxima é com a Itália” começou por dizer o selecionador de 48 anos", começou por dizer.

Sobre as contas do grupo, Hélio Sousa quer chegar ao último jogo o mais descansado possível: “Passam duas equipas e até ao último jogo podem todas passar. Queremos chegar à última jornada com dois jogos positivos e quase apurados. Não vamos descartar a Finlândia”.

Ainda sobre a partida contra a Noruega, e a instabilidade dos últimos minutos, o selecionador preferiu valorizar a gestão da equipa: “É impossível ser tranquilo, mas mostrámos capacidade de perceber os momentos do jogo, mas sim, devíamos ter sido mais eficazs para fazer o 3-0".

Portugal venceu a Noruega por 3-1, na estreia no Europeu de sub-19. Francisco Trincão foi a principal figura do jogo, ao marcar dois golos e uma assistência.

A seleção volta a entrar em campo esta quinta-feira, contra a Itália.