Feirense reforça o ataque com Fábio Sturgeon

O Feirense anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Fábio Sturgeon. O avançado deixou o Vitória de Guimarães, onde chegou em janeiro de 2017, a custo zero, para reforçar o plantel de Nuno Manta.

No site oficial, os vitorianos confirmaram que ter chegado a acordo com os fogaceiros para a cedência, a título definitivo, do antigo internacional português de sub-21. O Feirense adiantou que Sturgeon assinou contrato válido para as próximas três temporadas, com mais uma de opção.

“Chego muito motivado para ajudar o CD Feirense a alcançar os seus objetivos. Gostei do projeto que me foi apresentado, senti a ambição dos responsáveis da SAD de continuar a fazer crescer o clube e espero ser mais um a contribuir para esse crescimento", afirmou o jogador, ao site oficial do novo clube. E acrescentou que chega "cheio de confiança" de que pode "ser um jogador muito importante" em Santa Maria da Feira.



Sturgeon representou o Vitória em 39 jogos, sem qualquer golo. O avançado de 24 anos tinha sido contratado ao Belenenses, clube em que completou a formação e pelo qual marcou nove golos em 128 jogos.