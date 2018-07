Mourinho e a transferência de Ronaldo: "Parabéns à Juventus pelo golpe"

José Mourinho aplaude a Juventus pela contratação de Cristiano Ronaldo. "O campeonato espanhol já não tem os dois melhores jogadores do mundo", declarou o treinador, em declarações à "Tele Radio Stereo".

"Agora, toda a gente vai ver a Liga italiana por causa do Ronaldo, a Premier League porque é a melhor do mundo e a Liga espanhol por causa de Messi. Neste momento, a Série A tornou-se num dos mais importantes campeonatos do mundo. Parabéns à Juventus pelo golpe de mercado, que é de futebol, publicidade e marketing. É um tiro em todos os aspectos", assinalou o técnico do Manchester United.



Mourinho sublinhou que "clubes como Inter, Milan ou Roma não podem aceitar, passivamente, que a Juventus se torne mais forte com Ronaldo e que continue a ganhar" e terão de "encontrar motivações" nesta transferência: "Isso pode ser um salto de qualidade no campeonato".

Cristiano Ronaldo e Mourinho trabalharam juntos no Real Madrid. Antes de treinar os "merengues", o treinador português foi campeão italiano e europeu pelo Inter de Milão, pelo que conhece bem o futebol transalpino.

A Juventus pagou 112 milhões pela contratação de CR7. 100 milhões foram diretamente para o Real Madrid, enquanto os restantes 12 foram para o mecanismo de solidariedade da FIFA e para encargos acessórios.