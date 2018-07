Sporting na máxima força antes do último particular suíço

O Sporting realizou, esta segunda-feira, o último treino integrado na Suíça, horas antes de disputar o último jogo de pré-época em solo helvético, diante do Stade-Lausanne, às 19h00, em Nyon, à porta fechada.

José Peseiro teve todo o plantel à disposição, exceto Carlos Mané, que continua a recuperar de lesão grave e cuja recuperação ainda demorará. Ao todo, o técnico leonino teve 29 jogadores às suas ordens.

O Sporting realizou dois jogos de preparação, na Suíça: bateram o Lancy (6-0), perderam com o Neuchatel Xamax (2-1) e derrotaram o Nice (1-0). Depois do jogo com o Stade-Lausanne, a comitiva volta a Portugal.