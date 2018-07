Portugal entra a vencer no Europeu de sub-19

Portugal entrou com o pé direito no Europeu de sub-19, esta segunda-feira, com uma vitória por 3-1 sobre a Noruega. Números que não traduzem o sofrimento nacional, na ponta final, por culpa própria.

Os comandados de Hélio Sousa começaram desde cedo a evidenciar a sua superioridade sobre os nórdicos e, aos 24 minutos, chegaram ao golo. Florentino roubou a bola à entrada da área e tocou para Trincão, que rematou puxado ao poste, sem hipótese para o guarda-redes.

Aos 41 minutos, Miguel Luís recebeu na direita e soltou um cruzamento que, de forma traiçoeira, sobrevoou o guarda-redes e foi parar ao fundo da baliza, dando o 2-0 a Portugal. Ainda antes do intervalo, Haland avisou que a Noruega ainda estava viva e acertou com estrondo na barra.

Portugal não ouviu e, na etapa complementar, deixou-se superiorizar pela Noruega, que chamou Diogo Costa a brilhar. Ainda assim, foi a equipa das "quinas" que ficou mais perto de marcar, ao minuto 76. Contra-ataque de três para um, Quina chamou a si as marcações e entregou de bandeja para José Gomes que, sozinho e de baliza escancarada, fez o mais difícil e rematou ao lado.

A displicência de Gomes viria a ter castigo ao minuto 82, quando, rodeado por três, Markovic saiu da cabina telefónica e atirou cruzado para um grande golo. Seis minutos depois, Haland voltou a atirar à barra.

Já em período de descontos, Mesaque Dju ficou na cara do guarda-redes, mas permitiu a defesa. Trincão salvou a estreia portuguesa nos últimos minutos: assistido por Elves Baldé, assinou o "bis" e sentenciou. Até ao fim, ainda houve tempo para o azarado Haland voltar a acertar na barra.