Marvão volta a servir de cenário à música clássica

A vila de Marvão tem menos de uma centena de habitantes a viver em permanência, mas durante os dias do Festival Internacional de Música (FIMM), a vila mais alta de Portugal enche-se de gente. São esperados mais de oito mil visitantes de 20 a 29 de julho para a quinta edição do festival.

Durante dez dias, há 40 concertos para ouvir em quatro localidades. Além de Marvão, o programa inclui espetáculos em Portalegre, Castelo de Vide - que este ano se estreia na rota do FIMM e que chegará também a Espanha, e Valência de Alcântara. Alguns dos concertos são gratuitos.

O concerto de abertura, que contará com a presença do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, terá lugar no dia 20 às 19h30 no Castelo de Marvão e marcará a estreia em Portugal da Orquestra Estatal de Atenas, dirigida pelo maestro e criador do festival, Christoph Poppen. No pátio do Castelo serão interpretadas obras de Antonín Dvorák.

Por Marvão passarão por estes dias mais de 300 artistas de 20 nacionalidades, presenças a que se soma também a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que irá a Marvão com mais de uma centena de membros do Corpo Diplomático no dia 21 de julho. No primeiro fim-de-semana de festival, e além de música clássica, o programa contempla também fado pela voz de Rodrigo Costa Félix, que cantará na cisterna do Castelo de Marvão às 23h de sábado.

Nem só de música se fará esta edição do Festival Internacional de Música de Marvão. A acompanhar o festival haverá também um conjunto de conferências com entrada livre a cargo de Joaquim Carvalho. Os artesãos de Marvão criaram uma peça de artesanato em barro que irá imortalizar o festival e a vila. As mãos marvanenses escolheram esculpir um maestro a dirigir uma miniorquestra que passará a ser a imagem do festival.

Um dos destaques da programação deste ano é um concerto especial a cargo do maestro e pianista António Vitorino d’Almeida que atuará em Castelo de Vide, na Fundação Nossa Senhora da Esperança, com Erika Pluhar na terça-feira, dia 24 de julho, às 17h. Outro dos espetáculos destacados pela organização é o concerto de dia 28 de julho com o contratenor David James & Friends (ex-Hilliard Ensemble), que decorrerá na cisterna do Castelo entre as 23h e a meia-noite. Por Marvão passarão também o Coro Gulbenkian e a Orquestra de Câmara de Colónia.

No festival, que este ano contará pela primeira vez com um espaço para os pais deixarem as crianças enquanto assistem aos concertos, está também previsto um piquenique musical que irá decorrer dia 27 de julho às 18h e que contará com a presença de 400 pessoas na Quinta dos Olhos d’Água. O lanche musicado foi idealizado pelo 'chef' José Júlio Vintém.