Jovens "sobem" rumo ao Norte para realizarem missão

“As pessoas do norte são muito acolhedoras, receberam-nos de braços abertos e temos tido muita participação nas atividades com as crianças, com os adultos, com os jovens, com os idosos e também nas celebrações à noite”, acrescenta o jovem.

No fundo, “é uma missão com muitos tipos de atividades, para vários públicos, mas que pretende ser uma missão de comunhão de todos esses públicos de uma paróquia, em torno a um objetivo comum, que é ser comunidade”, refere Tozé, salientando que “o balanço é muito positivo”.

Vieram de várias partes do país. De Sines, Santiago do Cacém, Mafra, Lisboa, Abrantes, Peniche, Viseu e Lousada. São jovens, integram a Juventude Mariana Vicentina, e vieram para dar de si aos outros.

Henrique Domingos, de 19 anos, veio de Sines, refere que a “adaptação ao clima foi difícil, porque tem estado muito quente, mas tem sido uma experiência enriquecedora”. “Tem-me posto fora da minha zona de conforto e isso tem sido muito enriquecedor a nível de fé”, conta à Renascença.

O jovem que chegou “um bocadinho apreensivo, porque não conhecia todas as pessoas do grupo com quem ia quem ia trabalhar”, aprendeu e vai levar para a vida a “experiência de comunhão, a não dar nada por garantido, a desafiar e a sair da zona de conforto”.

De Achada, paróquia de Mafra, veio Mónica Batalha, de 19 anos. É a sua segunda experiência de missão e fala da alegria em “encontrar Jesus Cristo noutros sítios e noutras pessoas, através das atividades” que realizam e das “histórias” que vão ouvindo e acolhendo.

Mónica celebrou o seu aniversário durante a missão e diz que “fez todo o sentido entregar o dom da vida” que Deus lhe deu ao serviço do próximo. Da experiência em terras transmontanas, leva “a sensação de missão cumprida, as histórias, as pessoas, os bons sítios, a boa comida, as saudades, mas sobretudo Deus no coração, para o partilhar com outras pessoas”.

Zonas desertificadas são “uma interpelação e um desafio”

O objetivo destas missões é “dinamizar os jovens, também pelo sentido da entrega”, explica o padre Álvaro Cunha, realçando que esta experiência na zona de Chaves permitiu aos jovens conhecerem uma outra realidade na medida em que se trata de “uma zona em que se nota a ausência de jovens, há poucas crianças, são zonas desertificadas e, como tal, é uma interpelação e um desafio”.

O assessor espiritual considera que “a experiência correu bem, enquanto grupo, os jovens interagiram, conseguiram viver o espírito de comunhão, perceberam o sentido da missão que é ninguém se pode dar sozinho, mas nós, como movimento, temos que nos dar também aos outros. Mas também temos que criar este espírito de comunhão porque, senão, não conseguimos transmitir nada a ninguém”.

Proporcionar aos jovens experiências de missão é também uma forma de “abrir a este desafio do Papa Francisco que nos diz que temos que olhar para além do nosso grupo, do nosso centro local, da nossa região. E nós, como JMV, temos um projeto maior, que é Moçambique. Estes trabalhos de missão são também para criar a vontade do projeto em Moçambique”, refere o padre Álvaro Cunha.

É um proporcionar “ir ao encontro das periferias e o carisma vicentino é um grande desafio para nós, que vivemos um bocado instalados. Desinstalar os jovens é ajudá-los a perceber que, embora eles tenham tudo, à nossa volta pode haver quem também tem muitas coisas, mas falta-lhe o essencial, que é a presença e a companhia. A JMV é também para isto, serem um sinal para os outros”, enfatiza o sacerdote.

A Juventude Mariana Vicentina é um movimento juvenil de leigos, composto e orientado por leigos, que tem por objetivo “acompanhar os jovens cristãos no crescimento da sua fé até à maturidade cristã”. Outra finalidade do movimento juvenil é orientar os jovens a viverem “comunitariamente a fé inspiradora nos testemunhos de Maria e São Vicente de Paulo”.

A JMV pertence “à grande Família Vicentina” e conta com o apoio dos Padres da Congregação da Missão (Padres Vicentinos) e das Irmãs Filhas da Caridade.