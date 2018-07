Beto vai fazer parte da estrutura da Academia para "ajudar o Sporting"

Beto, antigo jogador e capitão do Sporting, revelou, no domingo, no programa "Play-Off", da SIC Notícias, que vai assumir funções na Academia dos leões, em Alcochete.

"A Comissão de Gestão está a fazer com que tudo volte ao seu caminho normal", afirmou o antigo central, que assumiu ter recebido convite, por parte da comissão que gere o clube até às eleições de 8 de setembro.

Beto destacou que aceitou o cargo por amor ao Sporting: "Vou ajudar o Sporting. Enquanto foi útil, vou ajudar o clube. Quem gosta não abandona. Vou estar sempre lá para ajudar. Nem que seja um mês".

O antigo internacional português salientou ter consciência de que, a 8 de setembro, haverá eleições. "Só espero que corram de forma normal e que o clube volte a entrar no caminho da estabilidade e do enorme clube que é. O Sporting, mesmo passando esta fase de turbilhões em que andou, tem uns sócios que são demasiado fiéis ao Sporting, que gostam demasiado do Sporting e que nunca vão abandonar o Sporting", frisou.