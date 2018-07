Fundo alemão compra "quarteirão do BPI" na Baixa de Lisboa

Está vendido mais um quarteirão da Baixa de Lisboa, conhecido como "quarteirão do BPI".

Os imóveis estão delimitados por quatro das artérias mais importantes da baixa lisboeta - Rua Augusta, Rua do Ouro, Rua do Comércio e Rua de São Julião -, localizando-se frente do Museu do Design, a poucos metros do arco da Rua Augusta e da Praça do Comércio.

O negócio, no valor de 66 milhões de euros, foi fechado por um fundo alemão, gerido pela Norfin, segundo o comunicado da JLL, que mediou a transação em nome do vendedor, o fundo de pensões do BPI.

A Norfin é uma gestora portuguesa de fundos de investimento imobiliário, detida por João Brion Sanches e Alexandre Relvas.

O quarteirão agora vendido inclui cinco edifícios. Quatro deles estão a ser ocupados pelo banco.