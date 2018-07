Sporting. Dionísio Castro, o oitavo passageiro

Dionísio Castro é o oitavo candidato à presidência do Sporting, cargo que irá a eleições a 8 de setembro.

O antigo atleta leonino confirmou a Bola Branca estar já em Lisboa, por forma a iniciar as suas ações de campanha. Nesta conversa, Dionísio Castro revela-se "muito preocupado" com a quantidade já conhecida de listas, principalmente com "duas personalidades do anterior executivo".

Para um dos gémeos Castro, quer Bruno de Carvalho, quer Carlos Vieira "não deveriam" ir a votos. Afinal, defende que estão ligados aos "estragos" na "imagem pública nacional e mundial do clube", sugerindo que "estes senhores deviam ter vergonha em se candidatar".

Com receio de que surja uma lista que possa recolocar em jogo menbros do executivo anterior, o agora candidato deixa um apelo aos sócios leoninos, mas não só: "Peço a todos os sportinguistas que ponderem muito bem e que pensem em quem vão votar e, se realmente for preciso eu juntar-me a uma candidatura para derrotar tudo e todos, aqueles a que não diz nada o Sporting, eu estarei disponível para o fazer".