Serena Williams sobe 153 lugares no "ranking" e volta à elite

Serena Williams voltou à elite do ténis mundial com uma ascensão de 153 posições no "ranking" WTA, atualizado esta segunda-feira.

A tenista norte-americana, antiga número um mundial, foi finalista vencida em Wimbledon, resultado que lhe permitiu chegar ao 28.ª lugar. Serena andava pela 181.ª posição do "ranking", depois de regressar à competição, após longa ausência devido a maternidade.

A vencedora do torneio londrino do Grand Slam foi a alemã Angelique Kerber, que também foi premiada com um salto significativo na classificação: de 10.ª para quarta colocada da hierarquia mundial.

A grande prejudicada pelo que se passou no All England Club foi a espanhola Garbiñe Muguruza, que não conseguiu revalidar o título e, por isso, caiu sete posições, de terceira para sétima melhor do mundo. A norte-americana Sloane Stephens subiu um lugar e passa a ocupar a última posição do pódio, atrás da dinamarquesa Caroline Wozniacki. No trono, continua confortavelmente sentada a romena Simona Halep.

No que toca às portugueses, nota para a queda de 463 degraus de Michelle Larcher de Brito, que é agora 1216.ª. A número um nacional continua a ser Inês Murta, em 594.º. Maria João Koehler subiu 75 lugares e aparece na posição imediatamente a seguir.