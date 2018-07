Baião. Trabalhador ferido ao ficar parcialmente soterrado

Um homem foi transportado para o hospital de Penafiel depois de ter ficado parcialmente soterrado quando trabalhava numa vala de saneamento em Frende, Baião.

A vítima, que aparenta cerca de 50 anos, trabalha numa empresa com sede em Lamego.

De acordo com os bombeiros de Santa Marinha do Zêzere, a terra terá cedido numa vala com cerca de metro e meio de profundidade e soterrou o homem até à cintura, suspeitando-se de fratura numa perna.

A vítima foi assistida no local pelos operacionais dos bombeiros, com o apoio da equipa da viatura de suporte imediato de vida (SIV) de Cinfães.