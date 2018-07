Wimbledon acordou o gigante. Djokovic regressa ao "top-10"

Novak Djokovic regressou ao "top-10" do ténis mundial. A atualização do "ranking" ATP desta segunda-feira registou uma escalada de 11 lugares, para 10.º, do tenista sérvio, que venceu Wimbledon no fim-de-semana.

No topo não houve alterações, excetuando a consolidação da liderança do espanhol Rafael Nadal, agora com mais de 2.000 pontos de vantagem sobre o suíço Roger Federer. O alemão Alexander Zverev é terceiro.

Kevin Anderson, finalista vencido em Wimbledon, entrou no "top-5", atrás do argentino Del Potro, por troca com o croata Marin Cilic, que caiu para sétimo. O norte-americano John Isner, semi-finalista no torneio londrino, subiu duas posições, para oitavo, e o austríaco Dominic Thiem caiu para nono. Quem saiu do "top-10" foi o belga David Goffin.

João Sousa subiu uma posição, para 44.º, e continua a ser, de longe, o melhor português do "ranking". Gastão Elias registou uma queda de oito posições e é, agora, 126.º. Pedro Sousa também piorou, este em cinco postos, e passou para 136.º. Apesar de perder duas posições, para 248.º, Gonçalo Oliveira passou a ser o quarto melhor português da hierarquia, fruto da queda de sete lugares de João Domingues, para 250.º.

"Ranking" ATP



1. Rafael Nadal, 9310 pontos

2. Roger Federer, 7080

3. Alexander Zverev, 5665

4. Juan Martin Del Potro

5. Kevin Anderson

6. Grigor Dimitrov

7. Marin Cilic

8. John Isner

9. Dominic Thiem

10. Novak Djokovic

...

44. João Sousa

...

126. Gastão Elias

136. Pedro Sousa

248. Gonçalo Oliveira

250. João Domingues