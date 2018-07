Ebuehi quer aprender com o professor André Almeida

Tyronne Ebuehi conta com André Almeida, que com ele partilha posição, no Benfica, para o tornar melhor jogador.

Em declarações aos jornalistas, à margem do treino, no estágio que as águias realizam em Inglaterra, o reforço para a lateral-direita admitiu que a qualidade no Benfica "é maior" que no seu anterior clube, o Den Haag. "Mas isso era esperado, pois o Benfica é um grande clube. O André Almeida é um grande jogador e vai tornar-me melhor", afirmou.

O defesa de 22 anos tem estado satisfeito com a pré-época encarnada, "a trabalhar duro" para conseguir "ser importante para equipa". Ebuehi prima pela velocidade e consistência defensiva, "no um para um".

Ebuehi quer ter minutos, mas sabe que tem de merecê-los: "Estar aqui é um sonho que se tornou realidade, estar neste grande clube. Tenho de trabalhar para poder jogar, treinar bem e depois vejo o que acontece. Jogar é o meu objetivo, mas tenho de mostrar que mereço nos treinos".