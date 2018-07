Quem é que Trump considera seu amigo?

A Alta Representante da União Europeia para a Política Externa diz ser necessário perguntar ao presidente norte-americano "quem considera seu amigo", depois de Donald Trump ter dito numa entrevista que a UE é um "inimigo" do seu país.

"Se eu fosse jornalista, provavelmente estaria a perguntar quem ele (Trump) considera seu amigo", respondeu Federica Mogherini à chegada a um Conselho de Ministros comunitário, quando questionada pela imprensa sobre as últimas declarações do presidente dos EUA.

"Temos muito claro quem são os nossos amigos: os Estados Unidos, com certeza, já disse muitas vezes que uma mudança de governo não altera a amizade entre países e povos", continuou.

A chefe da diplomacia da UE acrescentou ainda: "é certo que consideramos os Estados Unidos um amigo, um parceiro, sempre o faremos".

"Mas também temos muitos outros amigos no mundo, Canadá, Coreia do Sul, Japão - com quem assinamos um acordo comercial amanhã - Austrália, Nova Zelândia", disse a responsável, mencionando igualmente países da América Latina, do Caribe e da África.

Mogherini insistiu: na UE "somos muito claros sobre quem são os nossos amigos e eu espero que o governo dos EUA tenha as mais claras ideias sobre quem são os seus amigos".

"Precisamos de parceiros e amigos, cultivamos as nossas amizades com muita consistência", destacou a política italiana.

Trump considerou no domingo, numa entrevista com a rede americana CBS no seu clube de golfe em Turnberry (Escócia, Reino Unido), que a União Europeia, um dos aliados históricos dos EUA, é agora um "inimigo" do país que governa.

Os ministros das Relações Exteriores da UE não esperam analisar esta seguna-feira a primeira reunião oficial entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin em Helsínquia, segundo fontes da comunidade, já que não haverá tempo para falar sobre este assunto.