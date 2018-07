Gedson Fernandes. O miúdo que "resolvia os jogos" no Frielas

Paulo Sérgio recorda que Gedson iniciou-se como avançado, porque "era muito veloz e muito habilidoso". Explica, também, que em alguns desafios mais competitivos ele chateava-se porque a bola não chegava lá à frente, pelo que ia "ao pé do guarda-redes", pedia a bola e "ia por ali fora", assumindo a liderança. Tanto que, confessa o líder do emblema de Loures, "quase não era preciso equipa nenhuma, ele resolvia os jogos".

O médio começou a dar os primeiros pontapés no Frielas, clube de Loures, e em declarações a Bola Branca , Paulo Sérgio, presidente do emblema do distrito de Lisboa, lembra o alerta do então treinador: "Anda cá ver este miúdo a jogar à bola".

O presidente do Frielas, Paulo Sérgio, acredita que Gedson Fernandes pode ser a nova coqueluche do Benfica e o sucessor de Renato Sanches no meio-campo das águias, para a nova temporada.

Paulo Sérgio convenceu Gedson a tornar-se águia

Assumidos os interesses de Sporting e Benfica, o presidente do Frielas acabou por ter papel determinante na saída do agora jogador das águias.

"Nem o Gedson nem a mãe queriam aceitar e eu disse logo que se fosse o meu filho obrigava-o a aceitar e a ir para o Benfica. Apesar de eu ser sportinguista, podia ser um pouco suspeito e dizer para ele não ir para o Benfica e ir para o Sporting, mas foi o Benfica que se chegou à frente. Ele tinha de aproveitar, porque havia milhares de miúdos que desejavam isso e ele tinha essa oportunidade. Ainda bem que a agarrou. Ele gostava do Sporting e quando era miúdo era sportinguista, mas a questão não era Sporting ou Benfica, ele não queria mesmo era sair do Frielas", recorda.

Avançado que com o tempo recuou para médio, posição que tem ocupado no meio-campo da principal equipa do Benfica. Gedson tem participado na pré-época da equipa de Rui Vitória e com rasgados elogios da critica.

Paulo Sérgio regozija com a evolução do jogador e deixa um pedido para o dia da estreia oficial: "Queria que no primeiro jogo que ele fizesse que fosse o melhor jogador em campo, como foi agora no último jogo que fez [contra o V. Setúbal, no Torneio do Sado], e que recordasse o Frielas".

"Era a melhor recordação que podíamos ter. Se chegar uma camisola autografada ou tudo o que vier da parte dele, vai ser uma alegria e um exemplo para todos os miúdos que jogam no clube", finaliza o dirigente.

Gedson Fernandes tem 19 anos e contrato com o Benfica até 2023, e está "blindado" por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.