Éder fica no Lokomotiv Moscovo em definitivo

O Lokomotiv Moscovo anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Éder ao Lille, a título definitivo.

No site oficial, o clube russo informou que o ponta-de-lança que "sabe marcar golos decisivos" assinou contrato de longo termo, embora sem revelar a duração. Na última época, Éder representou os moscovitas por empréstimo do Lille - e marcou o golo que deu o campeonato ao "Loko".

"Estou muito feliz por associar o meu futuro ao Lokomotiv. Os primeiros tempos na Rússia foram complicados: outra cultura, outro futebol. Mas passado uns meses estava completamente habituado e apaixonei-me pela Rússia. Estou rodeado por companheiros maravilhosos com que me sagrei campeão russo e poderemos representar o 'Loko' na Liga dos Campeões. Somos uma equipa", declarou o português, ao site do clube.