Atividade das escolas normalizada esta semana

A atividade das escolas deve ficar normalizada nos primeiros dias desta semana, com a conclusão de todas as reuniões de notas. A previsão é presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares.

“Nos primeiros dias desta semana, as reuniões em atraso – na maioria das escolas – devem ficar concluídas. Mas a vida das escolas para o fecho do ano letivo está atrasada, pelo menos, uma semana”, reconhece Manuel Pereira.

Na Manhã da Renascença, o mesmo responsável admitiu que se as atividades letivas não estiverem encerradas, será necessário negociar as férias dos professores. “Do ponto de vista legal é preciso decidir caso a caso, não temos que cortar ou interromper as férias a quem quer que seja. É possível que com alguns professores seja necessário negociar”.

Até ao final do mês decorre a greve convocada pelo STOP, depois de a plataforma de dez estruturas sindicais ter encerrado a sua paralisação na sexta-feira.

Desde junho que decorrem greves às avaliações de final de ano.

A contagem de todo o tempo de serviço congelado para efeitos de progressão na carreira é a reivindicação que está na base das paralisações.