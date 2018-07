Gabinete reconhece atrasos nas investigações a acidentes com comboios

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários,integrado no Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, reconhece que há atrasos nas investigações a acidentes ferroviários.

O "Jornal de Notícias" conta na sua edição que há 41 investigações por concluir: a mais antiga das quais refere-se a um acidente em Leiria que aconteceu há 12 anos.

Em comunicado, o gabinete esclarece que, apesar da publicação dos relatórios estar atrasada, o "trabalho de investigação de cada acidente tem sido feito atempadamente e de forma rigorosa".

Lembra que entre 2011 e 2014, o gabinete esteve parado por falta de investigadores, mas adianta que a nova estrutura – criada no ano passado – tem condições para desenvolver a atividade de forma estável, de "forma regularizar a publicação dos relatórios das investigações" antigas e "reduzir significativamente" o prazo médio das investigações entretanto abertas.