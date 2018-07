Menor atropela nove pessoas em corridas ilegais em Famalicão

Nove pessoas ficaram feridas ao serem atropeladas na noite de domingo em Famalicão, no decorrer de corridas ilegais, disse fonte do comando de Braga da GNR à agência Lusa.

As vítimas estavam a assistir à concentração quando um dos condutores perdeu o controlo da viatura e avançou para o público que estava no Lago Discount, em Ribeirão, Famalicão, distrito de Braga. Trata-se de uma zona conhecida por ser frequentada por vários automobilistas que põem à prova a sua perícia a fazer peões, com várias pessoas a assistir.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Famalicão. No local estiveram várias patrulhas da GNR e bombeiros.

Ao "Diário de Notícias", uma fonte do departamento de relações públicas da GNR de Braga avançou que o suspeito é uma condutora menor que fugiu do local após o atropelamento e que seria capturada por volta da 1h da manhã. "Foi detida uma menor de 17 anos", avançou a fonte.

Foi notificada para comparecer esta manhã no Tribunal de Famalicão.

[Notícia atualizada às 13h23]