França e Dost

A conquista francesa do Mundial da Rússia está nas primeiras páginas dos três diários desportivos.

Em A Bola, o destaque é de página inteira, com o rosto de Mbappé e em francês: "Félicitations". O jornal O Jogo opta também pela língua de Victor Hugo e escreve: "Touché".

No Record, o Mundial tem menos espaço e um título estafado: "Galo canta 20 anos depois." O diário desportivo da Cofina prefere dar maior destaque ao Sporting, com a manchete "Fé em Dost". A ideia é que o avançado holandês poderá continuar em Alvalade, mesmo com a cicatriz de 15 de maio na testa.

O Jogo avança que Diogo Leite é "a nova aposta de Sérgio Conceição" e que Kostic, internacional sérvio que esteve - e jogou - no Mundial, está a ser "negociado" pelo Sporting. Outro título em destaque é sobre o Benfica: "Rúben Dias discute aumento."

Sobre o FC Porto, o Recordo avança: "Brahimi fica e renova."

Nos dois diários desportivos de Lisboa, há referências a Cristiano Ronaldo, que é apresentado esta segunda-feira pela Juventus.