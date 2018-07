Paços de Ferreira dá os parabéns a Antoine Griezmann "Lopes"

O Paços de Ferreira deu, este domingo, os parabéns a Antoine Griezmann pela conquista do Mundial 2018.

"Nas veias há sangue pacense, por via do avô Amaro Lopes que vestiu a camisola do FC Paços de Ferreira na década de 50", lembrou o cube pacense, no Twitter.

Em entrevista à Renascença, por altura da final do Euro 2016, entre França e Portugal, Maria de Fátima, prima direita da mãe do jogador francês, recorda os tempos em que o pequeno Antoine passou férias em sua casa, em Paços de Ferreira:

"Eu conheço um bocadinho do Griezmann da infância, porque ele vinha passar férias a casa dos meus pais. Eles não tinham casa em Portugal e a minha prima vinha com a mãe e passavam férias na casa dos meus pais". Na altura, Maria de Fátima desejou que o avançado "marcasse um golo e nós dois".

Portugal venceu, por 1-0, e sagrou-se campeão europeu. Contudo, dois anos depois, Griezmann e a família tiveram a desforra: sagraram-se campeões do mundo e um dos golos foi de Griezmann.