Vitória de Guimarães B vence Portimonense e conquista o Torneio de Zacarias Couto

15 jul, 2018 - 21:31

O torneio realizado na Póvoa do Varzim terminou com a conquista da equipa B do Vitória de Guimarães. Portimonense e FC Porto B fecham o pódio, respetivamente.