Zlatko Dalic: "Temos de estar orgulhosos"

Zlatko Dalic era um homem desiludido, mas conformado, após a final do Mundial 2018, perdida para a França, por 4-2. Acima de tudo, o selecionador croata pediu aos jogadores que estivessem orgulhosos.

"Disse aos meus jogadores que tinham de ter a cabeça bem erguida. Têm de estar orgulhosos do que fizeram neste Mundial. A forma como jogámos e fomos melhorando ao longo do campeonato é fantástica. Mostrámos um grande futebol e dignificámos a vitória do adversário. Isto é futebol", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.



Dalic sublinhou que se disputou um "grande jogo e uma grande final do Mundial" e revelou que, quando a Croácia sofreu o quarto golo, acreditou que a equipa podia dar a volta: "Olhando para trás, estou orgulhoso. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, da minha equipa e do meu país".

O selecionador croata queixou-se do penálti que deu o segundo golo à França, mas também admitiu que, quando se perde, é mais fácil criticar. "Parabéns aos franceses pelo título. Temos de estar orgulhosos", frisou.