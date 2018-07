Boko Haram ataca base militar na Nigéria

Os soldados do grupo jihadista Boko Haram controlaram, na madrugada de sábado, uma base militar no estado de Yobe, nordeste da Nigéria, com mais de 700 soldados, informou fonte militar.

O comandante e 63 soldados conseguiram fugir para o distrito de Geidam, a 60 quilómetros do centro da cidade, confirmou à agência AFP a mesma fonte.

"Ainda não sabemos se há vítimas entre os restantes soldados, só vamos saber mais tarde", disse a mesma fonte, acrescentando que os militares tinham sido "recentemente" destacados para aquela base.

Também no sábado, o Boko Haram atacou as tropas da 81ª divisão, avançando para a vila de Jilli.

Em 9 de julho, o exército da Nigéria entregou à Organização das Nações Unidas (ONU) 183 crianças, resgatadas em vários Estados do nordeste do país afetados pela violência dos terroristas durante quase nove anos.

O grupo, rapazes e raparigas, foi entregue a funcionários das Nações Unidas (ONU) em Maiduguri, capital do Estado de Borno.

No momento da transferência, o tenente-general Nicholas Rogers afirmou-se esperançado de que as crianças recebam "cuidados médicos adequados e apoio".

Em comunicado, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) afirmou que "a libertação chega depois de as crianças, entre 7 e 18 anos", terem sido afastadas dos elementos dos Boko Haram.