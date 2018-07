Dois anos depois da deceção, a glória mundial de Deschamps. "Foi a coroação"

Didier Deschamps salientou que embora a seleção francesa não tenha feito um grande jogo, na final do Mundial 2018, diante da Croácia, mostrou as suas qualidades e sagrou-se campeã do mundo com mérito.

"É verdadeiramente lindo e maravilhoso. Alguns são campeões com 19 anos. Não fizemos um grande jogo, mas mostrámos as nossas qualidades mentais. E marcámos quatro golos. Há mérito nisso. Nem sempre foi fácil, mas com trabalho chegámos lá. Eles vão estar no topo do mundo durante quatro anos", enalteceu o técnico à imprensa, após a final.

O selecionador francês admitiu que a final perdida para Portugal, em 2016, pode ter sido a melhor coisa que aconteceu aos gauleses, apesar de quanto doeu, na altura: "Doeu muito perder o Europeu há dois anos, mas também nos fez bem. Este momento é dos jogadores. Foi a coroação. Adoramos o povo francês, estamos orgulhosos de ser franceses e azuis ['bleus', alcunha da seleção]. Viva a República da França".