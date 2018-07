Deschamps é o terceiro a vencer um Mundial como jogador e treinador

Didier Deschamps é, indiscutivelmente, um dos principais obreiros da conquista do Mundial 2018 e, de resto, uma das principais figuras da história do futebol francês.

O atual selecionador é o terceiro a conseguir um feito de difícil alcance: vencer o Mundial como jogador e selecionador. O francês junta-se a uma lista restrita com Mario Zagallo, brasileiro, e Franz Beckenbauer, alemão.

Em 1998, Deschamp levantou o primeiro Mundial da história da França, como jogador e capitão. O na altura número 7 foi peça-chave da final, na vitória por 3-0 frente ao Brasil. Passados 20 anos, a França volta a levantar um Campeonato do Mundo, e há um nome que se repete: Deschamps. De líder no relvado para fato e gravata no banco de suplentes.

Apesar das críticas após a desilusão na final do Europeu de 2016, quando a França perdeu, em casa, frente a Portugal, a verdade é que, como Deschamps, não há igual no futebol francês.