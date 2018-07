West Ham bate recorde de transferências com Filipe Andersen

O West Ham confirmou, este domingo, a contratação de Filipe Anderson, proveniente da Lazio, pelo valor de 45 milhões de euros.

O extremo brasileiro torna-se o jogador mais caro da história do clube londrino, que já gastou mais de 100 milhões de euros neste mercado de transferências.

Em declarações ao site do clube inglês, Anderson mostrou-se satisfeito por chegar ao West Ham: "Estou muito feliz por estar aqui. O West Ham é um clube com grande tradição e muitos grandes jogadores estiveram aqui, como Bobby Moore, Tevez e Di Canio. Quem sabe, posso atingir a sua grandeza e ser uma lenda aqui também. É um sonho tornado realidade".

"Gostava de agradecer ao dono do clube porque sei que fez um grande esforço para me contratar. Sei o quão difícil foi, por isso tenho de lhe agradecer e esperar que possa repagar a sua confiança com golos e vitórias", disse o brasileiro.

Depois de Wilshere, Fredericks, Fabianski, Diop, Yarmolenko e Balbuena, este é o 7º reforço de Manuel Pellegrini, novo treinador do West Ham.

Andersen está desde 2013/2014 na Lazio, onde se afirmou como uma das principais referências na Serie A. No total, o brasileiro fez 176 jogos e marcou 34 golos.