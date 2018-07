Palhinha: "O futebol só é bonito para os que jogam"

João Palhinha, médio defensivo do Sporting, confessou as dificuldades que ultrapassou com a falta de minutos na temporada passada, e admite que vai lutar pela confiança de José Peseiro.

Em declarações à imprensa no estágio do leões na Suíça, o médio de 23 anos descreveu o que sentiu ao longo da temporada passada: "Não quero repetir a última época. Não quero isso para a minha vida. O que eu quero é jogar e mostrar aquilo que eu valho e, nesta fase, pretendo atingir as melhores condições físicas para poder corresponder ao melhor nível".

"As pessoas pensam que o futebol é muito bonito, mas só é bonito para os que jogam, para os que não jogam não é assim tão fácil. Contudo, são estas coisas que nos ajudam a crescer. Obviamente que o facto de ter passado uma época como passei a anterior só me dá vantagens para dar a volta por cima, como já dei muitas ao longo da minha vida", adicionou.

Sobre uma possível saída do Sporting esta temporada, Palhinha não confirmou nem desmentiu uma possível transferência: "O que for o melhor para o Sporting, será o melhor para mim. Em relação a esse assunto estou tranquilo".

O médio defensivo envergou a braçadeira de capitão nos dois amigáveis da equipa leonina e admitiu ser um "sentimento muito especial": "É um sonho que jamais teria esperado alcançar. Virmos da formação e usarmos a braçadeira é um motivo de orgulho e é com muita felicidade que encaro esta responsabilidade. Acima de tudo dá-me confiança para o que aí vem".

Palhinha falou ainda sobre o novo treinador do Sporting, José Peseiro: "É um bom treinador, óbviamente, caso contrário não estaria no Sporting. As primeiras semanas de trabalho têm sido boas, pois tem passado uma imagem positiva em relação ao seu trabalho e à forma como lida com os jogadores. Isso é muito importante".

Na temporada passada, Palhinha apenas fez sete jogos na equipa principal, e apenas somou 16 minutos na Primeira Liga.