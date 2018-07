Miguel Oliveira falha pódio mas aproxima-se da liderança do Mundial

Miguel Oliveira alcançou, este domingo, o quarto lugar do Grande Prémio da Alemanha, nona prova do calendário de Moto2. Resultado que aproximou o piloto português da liderança do Mundial.

A prova germânica testemunhou nova recuperação impressionante de Oliveira que, aos comandos de uma KTM, largou da 15.ª posição da grelha e escalou 11 lugares, embora tenha falhado o pódio. A corrida foi ganha, em 39:46.306, pelo sul-africano Brad Binder, companheiro de equipa do português e estreante a levantar troféus da categoria intermédia.

Em segundo e terceiro ficaram o espanhol Joan Mir (Kalex) e o italiano Luca Marini (Kalex). Miguel Oliveira fez mais 2,143 segundos que Bird.

Com este quarto lugar, Oliveira fez 13 pontos e aproximou-se do líder do Mundial, Francesco Bagnaia (Kalex), que foi apenas 12.º, com quatro pontos. O português soma, agora, 141 pontos, menos sete que o italiano.